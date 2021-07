Novant Health asegura que covid-19 ahora es prevenible

Charlotte, CN.- Según Novant Health, los casos y las hospitalizaciones por covid-19 están aumentando en los Estados Unidos a medida que la variante Delta se propaga rápidamente. Esto es, una tendencia decepcionante para los expertos que afirman que se trata de una enfermedad prevenible.

De hecho, “casi todos” los pacientes con covid ingresados recientemente -tanto en Novant Health como en todo el país- no han sido vacunados, dijo el Dr. David Priest, director de seguridad, calidad y epidemiología de Novant Health.

“En este momento, se trata de una enfermedad de los no vacunados. Es realmente prevenible si la gente se vacuna”, dijo Priest.

