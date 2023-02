Más de 220 presos políticos de Daniel Ortega expulsados a EE. UU.

Managua, Nicaragua.- Daniel Ortega liberó a más de 220 presos políticos en Nicaragua e inmediatamente fueron expulsados a Estados Unidos, este 9 de febrero, en su mayoría críticos a la gestión de Ortega que fueron detenidos en los últimos años.

Como argumento Ortega sostuvo que esta es una acción para expulsar a los criminales provocadores que tenían el objetivo de socavar a Nicaragua. Al mismo tiempo, Estados Unidos etiquetó este «gesto» de Ortega como un «paso constructivo» que alivia la violación de los derechos humanos en el país centroamericano.

En la lista de los presos políticos liberados están cinco excandidatos presidenciales que presionaron en las elecciones de 2021. Los mismos fueron encarcelados en redadas, sin precedentes, pero bajo el estigma de una disidencia política perseguida por el cada vez más autoritario Daniel Ortega.

De manera que, un Daniel Ortega rodeado de su séquito de burócratas frente a banderas de Nicaragua y de su partido político, televisó sus declaraciones. Aquí expresó que estos presos solo buscaban socavar la soberanía del país centroamericano, a los que etiquetó de «agentes» de potencias extranjeras.

Entre otras cosas, Ortega como buen inepto político y gran orador cuando de calificativos despectivos se trata, vociferó sobre la liberación de los presos políticos, «Que tengan sus mercenarios», a EE. UU. Además los denunció como «traidores» luego de ser deportados.

Nicaragua frees more than 200 political prisoners, including five former presidential hopefuls and other critics of President Daniel Ortega https://t.co/pLWtO88tCd pic.twitter.com/FXWzsZaT1n

— Reuters (@Reuters) February 10, 2023