Ataques en Palestina deja 91 heridos y 5 muertos

Jerusalén, Palestina.- Los ataques armados del lunes 19 de junio entre palestinos y las tropas israelíes dejaron una cifra de 5 palestinos muertos y 91 heridos -de los cuales 23 están en estado grave-, sumado a 7 uniformados israelíes heridos de acuerdo con la confirmación de fuentes oficiales.

Por su parte, el Palestinian National Institute of Public Health está trabajando por identificar la última y quinta víctima. Esta es otra víctima de las redadas del Israel Defense Forces (IDF) en Yenín, considerado un bastión de las milicias armadas palestinas en el norte de la ocupada Cisjordania.

Ver más: Rusia desplegará armas nucleares tácticas en Bielorrusia en julio

Un portavoz del Ejército israelí detalló que la misión de la operación militar en Yenín era, «detener a dos sospechosos». Sin embargo, durante el despliegue militar, «se produjo un masivo intercambio de disparos entre las fuerzas y milicianos armados».

La misma fuente del Ejército israelí añadió, «Una gran cantidad de artefactos explosivos fueron arrojados contra las fuerzas israelíes, que respondieron con fuego, y cuando las fuerzas de seguridad salían de la ciudad, un vehículo militar fue alcanzado por un artefacto explosivo».

Today in the city of Jenin, armed suspects fired toward IDF forces from inside a mosque.

Places of worship are for prayer, not to be taken over by armed gunmen. pic.twitter.com/i0aTZVE2Lx

— Israel Defense Forces (@IDF) June 19, 2023