AMLO rabioso por reporte anual de la ONU

Ciudad de México, México.- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reaccionó rabioso a la Organización De las Naciones Unidas (ONU), etiquetándola de «anquilosada» por un reporte donde demuestra que México sufrió un aumento en el narcotráfico como también en el consumo de drogas dentro del país.

En su rueda de prensa matutina, AMLO dijo, «Es que la ONU está muy anquilosada, no está haciendo su trabajo, no está haciendo nada para combatir el principal problema del mundo, que es la desigualdad, no hacen nada. Pero también no hacen nada para evitar las guerras».

El informe anual del United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), reportó a México como uno de los principales países de tráfico, tránsito y consumo de metanfetamina y anfetamina. Es decir, las drogas más fabricadas ilegalmente en el mundo.

En este sentido los investigadores de la UNODC, destacaron el importante rol de México en el tráfico de drogas en Estados Unidos. País que es considerado el principal mercado consumidor de metanfetaminas y anfetaminas sintéticas.

A esta reveladora conclusión de la ONU, AMLO insistió que el organismo «no están haciendo su trabajo». Así pues aseguró que la ONU olvidó «sus principios básicos». Los cuáles recordó, «garantizar la libertad de palabra, la libertad de creencia, el vivir sin miedos ni temores, y el vivir libres de miseria».

The world is currently experiencing a prolonged surge in both supply and demand of cocaine.

Go behind the data in the #WorldDrugReport: https://t.co/o3RXf5qCUO pic.twitter.com/4RrnqBOr4G

— UN Office on Drugs & Crime (@UNODC) July 5, 2023