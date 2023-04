Tucker Carlson renunció a Fox News tras acuerdo con Dominion

Nueva York, NY.- El famoso presentador Tucker Carlson renunció a Fox News, y todo apunta a que la decisión está motivada por un acuerdo millonario entre la cadena televisiva y Dominion, compañía que ofreció su tecnología y máquinas para el conteo de votos de las elecciones 2020.

Se sabe que Carlson sería un testigo clave en el juicio sobre las falsas declaraciones de Fox sobre la supuesta manipulación de los resultados electorales. De este modo, se denuncia que esta manipulación favoreció al demócrata Biden.

En un comunicado, Fox News solo expresó, «Agradecemos su servicio a la cadena como presentador y antes de eso como colaborador». Claramente, haciendo referencia al presentador estrella de Fox, Tucker Carlson.

Este presentador contaba con su programa «Tucker Carlson Tonight» que se transmitía en un horario preferencial. De hecho, era el show mejor valorado entre los usuarios de los 25 a 54 años, considerado un segmento demográfico clave. Es decir, este programa atrae al menos unos 3 millones de espectadores.

So many lies, so little time. In memoriam of Tucker Carlson & Fox News, 2009-2023. pic.twitter.com/7CCXFCVbRt

— The Lincoln Project (@ProjectLincoln) April 24, 2023