Tormenta tropical Lee podría convertirse en un huracán el fin de semana

Miami, FL.- La tormenta tropical Lee, se podría convertir en un huracán mayor a finales de esta semana de septiembre, pese a que está lejos del Caribe en el Océano Atlántico, según publicó el National Hurricane Center (NHC).

Para el martes 5 de septiembre por la noche, el NHC explicó que la tormenta tropical Lee estaba a unas 1.230 millas al este de las Antillas Menores.

Ver más: Huracán Idalia sale de Florida, entra a Georgia y Carolina del Sur

El NHC, en una actualización a las 11 pm del 5 de septiembre, alertó que la tormenta Lee podría impactar en las Islas de Sotavento el fin de semana, «espera que se intensifique rápidamente hasta convertirse en un huracán extremadamente peligroso para el fin de semana».

Por ende, parte del pronóstico destaca que la tormenta tropical Lee se fortaleció de una depresión tropical, más temprano el 5 de septiembre.

5PM AST Sep 5: Tropical Storm #Lee expected to rapidly intensify into an extremely dangerous hurricane by the weekend. Stay up to date with the latest at https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/uiYYCjKHG3

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 5, 2023