Tiroteo dejó al menos 10 muertos de supermercado de Colorado

Denver, CO.- Al menos diez personas murieron en un tiroteo masivo ocurrido el lunes en un supermercado de Colorado, informaron las autoridades.

Entre las víctimas se encuentra un agente policial. Éste fue el primero en responder a la emergencia por los disparos.

El suceso ocurrió en la tienda King Soopers en Boulder, a unas 25 millas al noroeste de Denver, capital de Colorado.

Por el tiroteo hay una persona arrestada. Las autoridades policiales no proporcionaron detalles sobre la identidad del sospechoso.

El oficial asesinado es Eric Talley, de 51 años. Tenía diez años en la policía local, informó la jefa de policía de Boulder, Maris Herold.

Rest In peace Officer Eric Talley. Your service will never be forgotten #BoulderShooting pic.twitter.com/FVximvhS2E

— Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 23, 2021