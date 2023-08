Supreme Court de SC prohíbe el aborto después de seis semanas

Collumbia, SC.- La Supreme Court of SC confirmó la reciente promulgación que prohíbe el aborto en el estado, después de las seis semanas de gestación, ley que estuvo bloqueada desde el 26 de mayo.

Esta prohibición es muy parecida a una decisión tomada en enero por la única jueza de la Suprema Corte, que se jubiló recientemente. En su lugar, la legislatura nombró al juez Garrison Hill para ocupar su puesto, lo que trajo algunos cambios de composición de la corte.

Como consecuencia, los proveedores de salud de Carolina del Sur estarán obligados a rechazar pacientes que quieran abortar después de las seis semanas de embarazo. Regularmente, en esta etapa de gestación donde muy pocas mujeres saben que están embarazadas.

Por el contrario, aquellos residentes de Carolina del Sur que busquen atención médica para abortar, después de las seis semanas de embarazo, deberán viajar fuera del estado. Otra opción más arriesgada es ser asistida fuera del sistema de servicios de salud, y la otra opción es continuar con el embarazo en contra de su voluntad.

🚨 BREAKING: Abortion is now banned in South Carolina after about 6 weeks of pregnancy, before most people know they're pregnant.

Our doors remain open & we'll continue to provide abortion care under the severe restrictions of this law. We'll never stop fighting. pic.twitter.com/4SMTLTuMm5

— Planned Parenthood South Atlantic (@PPSouthAtlantic) August 23, 2023