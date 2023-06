Se agotaron las reservas de oxígeno del submarino turístico del Titanic

Atlántico.- El submarino turístico del Titanic, el Titán sigue desaparecido desde el pasado domingo 18 de junio, y lo dramático de la circunstancia es el agotamiento total de sus reservas de oxígeno, lo que permite pensar en el peor escenario del destino de los tripulantes del Titán.

Hay que recordar que las reservas de oxígeno del Titán, de la compañía OceanGate Expeditions, es de 96 horas. Tomando en cuenta que se perdió contacto con la expedición, apenas en los primeros 45 minutos de la travesía.

La carrera de rescate contrarreloj llegó a su momento crucial este jueves 22 de junio cuando se llegó a las 96 horas, tiempo máximo de las reservas de oxígeno del Titán. Por lo que se teme lo peor para la tripulación del submarino turístico.

Oficialmente, se sabe que la tripulación tenía como destino orbitar el naufragio del Titanic que está a 3.800 metros de profundidad en aguas de Terranova. Este naufragio está a 400 millas náuticas de la costa, que se hundió en 1912 cuando impactó contra un iceberg donde fallecieron al menos 1.500 personas.

