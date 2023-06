Submarino turístico que visitaba al Titanic sigue desaparecido

Atlántico.- Un submarino turístico de la empresa OceanGate que visitaba los restos del Titanic en aguas profundas, frente a la costa de Canadá, está desaparecido por tercer día, mientras que aviones y barcos estadounidenses y canadienses intensifican la búsqueda para dar con el sumergible.

De acuerdo con la Guardia Costera de Estados Unidos a bordo del submarino hay un piloto y cuatro pasajeros. Además añadió que la embarcación tiene una capacidad de permanecer bajo el agua por un lapso máximo de 96 horas.

Por el momento se sabe que a bordo del submarino turístico está el multimillonario británico Hamish Harding y el empresario paquistaní Shahzada Dawood junto a su hijo Suleman.

Junto a estos pasajeros desaparecidos se suma el explorador francés Paul-Henri Nargeolet de 77 años de edad y Stockton Rush. Este último es fundador y director ejecutivo de OceanGate Expeditions, empresa operadora del submarino perdido que tiene sede en EE. UU.

La familia de Shahzada Dawood declaró, «Estamos muy agradecidos por la preocupación mostrada por nuestros colegas y amigos y nos gustaría pedirles a todos que oren por su seguridad».

The #Titanic's debris field tells the human story of the ship in a way no other area of the wreck can. Learn more about our efforts to explore it and to preserve Titanic's legacy: https://t.co/F7OtKI0En7 pic.twitter.com/F09mWXcYBi

— OceanGate Expeditions (@OceanGateExped) January 31, 2023