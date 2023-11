Red eléctrica de Norteamérica podría dejar sin energía a 180 millones de usuarios

Washington, DC.- La red eléctrica de Estados Unidos y Canadá que surte de energía a unas 180 millones de personas podrían quedarse nuevamente sin electricidad, durante el frío extremo del invierno, según explicó North American Electric Reliability Corporation (NERC).

De acuerdo a la perspectiva invernal de NERC comentó que las regiones del Medio Oeste, Noroeste y Sur de Estados Unidos además de algunas provincias de Canadá podrán enfrentar, un «mayor riesgo de escasez de suministro de electricidad este invierno».

Del mismo modo, NERC advirtió que las olas de frío prolongadas amenazan la confiabilidad de la cobertura de energía a granel. Además afectará la disponibilidad de suministros de combustible para la generación a gas natural.

En este sentido, NERC comentó, «Los recientes eventos climáticos extremadamente fríos han demostrado que las interrupciones en el suministro de energía pueden tener consecuencias devastadoras para los consumidores de electricidad y gas en las áreas afectadas».

