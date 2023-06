¿Por qué el «Juneteenth» es feriado en Estados Unidos?

Washington, DC.- El feriado Juneteenth o Día de la Emancipación en Estados Unidos es un feriado federal que pretende celebrar el día en que los últimos esclavos en el país supieron que eran libres, y oficialmente el presidente Joe Biden lo decretó como feriado en Estados Unidos.

Con este día se pretende que el Juneteenth sea un espacio para reflexionar sobre la experiencia afroamericana. Pero también busca fomentar el respeto por las culturas que son distintas a las de otros.

No obstante, los afroamericanos antes del 2021, ya celebraban con desfiles, festivales y actuaciones musicales o comidas al aire libre en reconocimiento a este día. Así pues, el 19 de junio marcó el fin de uno de los capítulos más oscuros de la historia de Estados Unidos.

No obstante, el gobierno de Estados Unidos precedido por el presidente Biden en 2021 firmó un proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso de EE. UU., para decretar el 19 de junio como un feriado federal.

Juneteenth is about Americans feeling the progress we can make for America.

It's about remembering history, not erasing it.

It's about reading books, not banning them.

That’s what great nations do, and we are a great nation.

— President Biden (@POTUS) June 19, 2023