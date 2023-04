Joven recibió 170 ofertas de universidades y $9 millones en becas

Nueva Orleans, LA.- El estudiante Dennis Maliq Barnes, de 16 años de edad, se graduó dos años antes de lo habitual del International Highschool of New Orleans (IHSNO), estableciendo un nuevo récord, pero la sorprendente respuesta de las universidades daría a Barnes la hazaña de ser el alumno estadounidense con más ofertas universitarias del mundo sumando millones en becas.

En concreto el estudiante de 16 años recibió 170 ofertas académicas de distintas universidades, por un monto de $9 millones en becas.

Según el IHSNO, el joven Barnes aplicó a 200 universidades de Estados Unidos, y hasta ahora, las respuestas no paran de llegar. Situación que estima que el monto de becas para Barnes podría superar los $10 millones a final del mes de abril.

Por su parte, la institución educativa motivó el logro del chico de Nueva Orleans, con una publicación en Facebook, «¡Felicitaciones a nuestra superestrella sénior, Dennis Barnes, por su monumental logro de recibir más de US$9 millones de dólares en ofertas de becas!».

