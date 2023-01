mecklenburg-anuncia-cierre-por-festivo-de-mlk

Charlotte, NC.- El condado Mecklenburg anunció cierre de oficinas y servicios debido al festivo de Martin Luther King, Jr., el 16 de enero.

Los cierres incluyen, según un comunicado del condado, los departamentos de Servicios Sociales y Salud Pública; las oficinas de Impuestos, Elecciones, Registro de Escrituras y de la Agencia de Uso de Suelo y Servicios Ambientales; y los Centros de Residuos Sólidos.

El Departamento de Parques y Recreación cerrará los siguientes lugares: Todos los Centros de Recreación y para Personas Mayores, Instalaciones Acuáticas y Centros de la Naturaleza.

La publicación agrega que las líneas directas del Departamento de Servicios Sociales funcionarán las 24 horas del día para recibir informes de sospecha de abuso o negligencia.

Para denunciar el abuso de personas mayores o discapacitadas, llame al 704-336-CARE (2273). Para reportar abuso, negligencia o trata de niños, llame al 980-31-HELPS (43577).

En el caso de Residuos Sólidos, la ciudad de Charlotte y los pueblos del condado pueden brindar un servicio de recolección residencial. Sin embargo, los residentes deben consultar los sitios web de sus respectivos recolectores para obtener más detalles.

