Consideraciones a clientes por la bancarrota de Bed Bath & Beyond

Union, NJ.- El minorista Bed Bath & Beyond se declaró en bancarrota del Capítulo 11, el domingo 23 de abril, por lo que sus 360 tiendas Bed Bath & Beyond y sus 120 tiendas Buy Buy BABY, seguirán operando en físico y on line durante el proceso de quiebra.

Sue Gove, Directora General de Bed Bath & Beyond Inc., declaró «Apreciamos profundamente a nuestros asociados, clientes, socios y a las comunidades a las que servimos, y seguimos firmemente decididos a servirles durante todo este proceso».

Como la compañía minorista inició su proceso de quiebra el lunes 24 de abril, expresó, «Esperamos aceptar devoluciones y cambios de artículos comprados antes del 26 de abril de 2023, de acuerdo con nuestras políticas habituales hasta el 24 de mayo de 2023».

Lo que debe saber por la declaración de bancarrota de Bed Bath & Beyond

Adicionalmente, Bed Bath & Beyond publicó unas consideraciones que los clientes de esta minorista deben tomar en cuenta:

Esperamos procesar las devoluciones y cambios de acuerdo con nuestras políticas habituales hasta el 24 de mayo de 2023 para artículos comprados antes del 23 de abril de 2023.

Esperamos que las tarjetas de regalo , los certificados de regalo y los certificados de fidelidad se acepten hasta el 8 de mayo de 2023.

Ya no aceptaremos cupones ni recompensas de bienvenida + descuentos a partir del 26 de abril de 2023.

Esperamos que todos los pedidos en stock realizados en línea tanto antes como después de nuestra declaración de bancarrota se cumplan en este momento.

Para el mes de febrero, la empresa había anunciado el cierre de 87 tiendas en todo Estados Unidos. Esta drástica reducción de tiendas físicas se concretó luego de la convulsión económica de la compañía, que vino acompañada de despidos e incumplimiento de préstamos.

Finalmente, Bed Bath & Beyond al apelar el Capítulo 11 tiene la intención de «llevar a cabo un proceso limitado de venta y comercialización de algunos o todos sus activos».

