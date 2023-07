870.000 camionetas F-150 en EE. UU., tienen problemas de freno

Washington, DC.- La compañía automotriz Ford Motor informó el viernes 28 de julio que está retirando del mercado al menos 870.000 camionetas F-150 en Estados Unidos, por tener un problema de activación inesperada del freno de estacionamiento eléctrico.

Ford Motor indicó que esta falla está originada por un posible error originado por problemas de cableado. De acuerdo al documento de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) las F-150 en cuestión son los modelos del 2021 al 2023.

Este llamado comprende a las camionetas equipadas con un solo sistema de escape. La falla radica en el contacto con la carcasa del eje trasero que puede ocasionar el daño en el arnés de cableado.

Esta condición ocasiona como consecuencia que el freno de estacionamiento eléctrico se active inesperadamente. Para llegar a esta conclusión, Ford recibió 918 reclamos de garantía y tres informes de campo por el rozamiento de cables en Estados Unidos.

Ford Motor has recalled about 870,000 F-150 pickup trucks because of a faulty parking brake that could turn on by itself, causing the driver to lose control. https://t.co/Y15lXPGCiJ

— CBS News (@CBSNews) July 28, 2023