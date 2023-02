¿Tienes textiles para reciclar? Chequea esto

Charlotte, NC.- Si tienes textiles que no vas a usar hay una opción ideal para reciclarlos y darles un nuevo uso antes de botarlos como basura.

El condado Mecklenburg, a través del Programa de Manejo de Residuos Sólidos cuenta con Enhanced Recycling (Reciclaje Mejorado), que solo se aceptará en los cuatro Centros de Reciclaje de Servicio Completo.

En estos lugares se procesarán tus textiles que quieras desechar y tendrán una nueva utilidad.

Solo en enero más de 4.300 libras de textiles se salvaron de ir al basurero en el primer mes de reciclaje, dijo el condado en una publicación en Twitter.

Reciclar los textiles es muy fácil. Solo necesitas buscar los contenedores azules y depositarlos allí.

You saved OVER 4,300 pounds of textiles from going to the landfill in our first month of textile recycling!

You can recycle clothes, shoes & accessories at our full-service centers (not curbside). Just look for the blue bins » https://t.co/WrD1hTayaZ pic.twitter.com/tV1cNmv3fu

— Mecklenburg County (@MeckCounty) February 14, 2023