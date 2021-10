Mooresville, NC.- Lowe’s está ansioso por recuperar el tiempo perdido. Por eso, en todas sus tiendas adelantará la “noche de brujas” y hará una prueba de Trick-or-Treat para celebrar «Hal-LOWE-en» con todos sus clientes.

Las tiendas de todo el país del minorista de mejoras para el hogar invitan a lucir sus disfraces y recolectar dulces el jueves 21 de octubre de 5 a 7 pm.

Lowe’s está consciente que para muchos niños y familias esta será la primera celebración de Halloween en dos años debido a la pandemia.

Por eso abre las puestas de sus tiendas para que en un ambiente de seguridad las familias puedan compartir y vestir con sus mejores disfraces.

Para asistir es necesario reservar. Los eventos se limitarán a 100 inscritos por tienda, y para asistir se requerirá que cubran la cara y se distancien socialmente.

Además de recolectar dulces, los que hagan truco o trato tendrán la oportunidad de posar para fotos frente a un telón de fondo de telaraña aterradora.

Las familias pueden visitar Lowes.com/TrickorTreat para reservar un lugar para el evento “Hal-LOWE-en” de Lowe’s en su tienda local.

Register to join us 5-7 p.m. on Oct. 21 for Hal-LOWE-en Trick-or-Treat Tryouts! 🎃 Come dressed in costume to get free candy and pose in front of a scary-cute spiderweb backdrop.

Space is limited and registration is required.

— Lowe's (@Lowes) October 16, 2021