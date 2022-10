Recompensa de $40.000 en caso de asesinato de hispano

Charlotte, NC.- Las autoridades de Charlotte aumentaron la recompensa por información que lleve a una captura en el caso de un asesinato de un hombre hispano.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg anunció que aumentó a $40.000 la recompensa.

El caso se remonta al 9 de octubre cuando los oficiales respondieron a 10810 Southern Loop Blvd en referencia a una llamada de asalto con arma mortal.

Ver más: Asesinato a tiros en Charlotte

Al llegar encontraron a Edy Alvarado con una aparente herida de bala en el pecho. Poco tiempo después, el médico lo declaró fallecido.

With an increased reward that now totals $40,000, @CLTCrimeStopper is still looking for help in the case of Edy Alvarado. Mr. Alvarado was shot and killed on October 9, 2021. If you have any information in this case, please call 704-334-1600. pic.twitter.com/hqMYhkpY6w

— CMPD News (@CMPD) October 27, 2022