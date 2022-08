hispano-acusado-por-asesinato-de-oficial-en-wake

Wake, NC.- Un hombre hispano ha sido acusado por el asesinato a tiros de un oficial de la Oficina del Sheriff del Condado Wake la semana pasada.

Arturo Marin-Sotelo, de 29 años, fue arrestado el martes 16 de agosto y su primera comparecencia ante un tribunal ocurrió el jueves en la tarde.

El juez Damion McCullers dijo que si se encuentra culpable al hombre hispano acusado de asesinato podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional o la pena de muerte.

Al oficial Ned Byrd lo hallaron muerto a la 1 am del viernes de agosto en un área rural de Battle Bridge Road. Su compañero K-9 estaba a salvo.

A Byrd, de 48 años, le dispararon varias veces. Las autoridades informaron que lo habrían matado dos horas antes de que encontraran el cuerpo.

@WakeSheriff is asking for the public's assistance to help solve the murder of K9 Deputy Ned Byrd, who was shot last week while investigating suspicious activity. @NCSheriffsAssoc is offering a $100,000 reward for the arrest and conviction for the person responsible. pic.twitter.com/dlQuuUHAZ9

— Wake County Sheriff's Office, Raleigh, N.C. (@WakeSheriff) August 16, 2022