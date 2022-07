por-calor-extremo-activan-estaciones-de-enfriamiento-y-piscinas

Charlotte, NC.- El condado Mekclenburg está tomando medida tras la llegada del verano y con el calor haciéndose más extremo. Entre estas destacan la activación de estaciones de enfriamiento y piscinas.

Las estaciones de enfriamiento estarán abiertas desde el miércoles 6 de julio hasta al menos el viernes 8 de julio. En este período los recursos del condado y de los socios comunitarios estarán disponibles para ayudar a combatir el calor, señala un comunicado oficial.

A la activación de estaciones de enfriamiento y piscinas a medida que las temperaturas de verano continúan aumentando, también se suman otras acciones que ayudan a combatir el calor.

Charlotte Area Transit System (CATS) apoyará al proporcionar transporte gratuito a cualquier persona que se dirija al Centro de Servicios Diurnos Roof Above, cualquier ubicación de la Biblioteca de Charlotte-Mecklenburg, los Centros de Parques y Recreación del condado y los Centros para Personas Mayores.

También a las ubicaciones de piscinas y áreas designadas como de refrescamiento.

A continuación una lista de los recursos que el condado publicó en su sitio web y que pone a disposición de los residentes para hacer frente al calor extremo durante el verano.

Roof Above utilizará su Centro de servicios diurnos como una estación de enfriamiento para cualquier persona sin hogar en Mecklenburg. El centro está ubicado en 945 North College Street. Estará abierto de 8:30 am a 4 pm de lunes a viernes; y de 9 am a 12:30 pm los sábados, domingos y feriados.

También hay disponibles estaciones de nebulización, ventiladores, fuentes de agua y sillas. Además, el personal de extensión para personas sin hogar brindará información sobre las ubicaciones de las estaciones de enfriamiento y para proporcionar agua si es necesario.

Los siguientes terrenos de rociado de Parques y Recreación también están disponibles para su uso de 10 am a 8 pm todos los días:

El Centro Acuático Familiar Double Oaks está abierto de 12:00 pm a 6:00 pm; Martes, jueves, viernes, sábado y domingo. La piscina Cordelia está abierta de 12:00 pm a 6:00 pm; Lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo.

Double Oaks está ubicado en 2014 Statesville Avenue en Charlotte. Cordelia Pool está ubicada en 2100 N. Davidson Street en Charlotte.

