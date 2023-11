Más de mil delincuentes sexuales registrados en Mecklenburg

Charlotte, NC.- Una operación de verificación de direcciones de la oficina del sheriff reveló que en el condado Mecklenburg hay 1.058 delincuentes sexuales registrados.

La Oficina de Sheriff del Condado Mecklenburg, encabezada por Garry L. McFadden, anunció en un comunicado los resultados de la Operación de Verificación de Delincuentes Sexuales de este año.

La operación abarcó un período desde el lunes 9 de octubre hasta el viernes 10 de noviembre.

Los resultados de la operación de un mes de duración incluyen:

McFadden agradeció a los ayudantes del sheriff por su apoyo en la verificación anual de delincuentes sexuales en el condado.

