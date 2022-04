«Leading the Charge», un diseño sustentable

Charlotte, NC.- «Leading the Charge», el concurso de diseño impulsado por la Ciudad de Charlotte y el condado Mecklenburg ya tiene ganador. Se trata de Asher Queen, una estudiante de UNC Charlotte.

El concurso de diseño de calcomanías para vehículos eléctricos otorga $ 5.000 al ganador.

El diseño de Queen se colocará en todos los vehículos de bajas emisiones de la ciudad y el condado.

En su diseño, titulado «C a Cleaner Future», Queen inclinó una hoja verde estilizada hacia arriba a 30 grados para indicar la aspiración de la ciudad de crear una flota sin emisiones de carbono para 2030 y el compromiso del condado de hacer la transición de su flota a una energía neta sin emisiones de carbono para 2035, señala un comunicado de la Ciudad.

