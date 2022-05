Falleció la comisionada Ella Scarborough

Charlotte, NC.- La comisionada Ella Scarborough, una pionera en la política de Mecklenburg y Carolina del falleció a los 75 años de edad.

Scarborough estuvo luchando por la equidad y la justicia desde joven. En su adolescencia estuvo presa una semana tras protestar contra las leyes de segregación racial. Y así, siguió adelante en una exitosa carrera en la política del estado.

Los servicios funerarios estarán a cargo de Chris King Memorial Chapel en Chester, Carolina del Sur. Sin embargo, todavía no hay detalles.

Ver más: Otorgada licencia médica a la comisionada Ella Scarborough

La alcaldesa Vi Lyles se pronunció tras la muerte de la comisionada a quien calificó de “amiga”.

«Ambas crecimos en SC y abrazamos Charlotte como nuestro nuevo hogar. Su muerte es una pérdida significativa para la ciudad que ambas llegamos a amar. Mis pensamientos están con sus hijos, que son tan inteligentes y dinámicos como su madre», dijo Lyles.

I met Ella when I first ran for elected office and we became friends. We both grew up in SC and embraced Charlotte as our new home. Her death is a significant loss for the city we both came to love. My thoughts are with her children, who are as smart & dynamic as their mother. pic.twitter.com/H1hpBxspB6

— Mayor Vi Lyles (@CLTMayor) May 25, 2022