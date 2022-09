Charlotte, NC.- El gobernador Roy Cooper proclamó el Mes de la Herencia Hispana desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre en Carolina del Norte.

Este año el festejo adoptó el tema “Unidos: Inclusividad para una Nación más fuerte”. El Mes de la Herencia Hispana honra y celebra la historia, la cultura y los logros de las comunidades latinas de Carolina del Norte.

«Gracias a las innumerables contribuciones de generaciones de hispanos, latinos, latinas y latinx, nuestro estado se fortalece y es un mejor lugar para vivir y trabajar», dijo el gobernador Cooper en un comunicado.

«Mientras celebramos sus logros, debemos seguir trabajando para que Carolina del Norte sea más justa y equitativa para todos».

