Inició en Mes de la Herencia Hispana 2022

Charlotte, NC.- Desde hoy 15 de septiembre hasta el 15 de octubre se celebra el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, para homenajear las contribuciones económicas, culturales y sociales de los países hispanohablantes del continente americano, España y El Caribe.

La celebración de la Herencia Hispana se originó en 1968, luego de que el Congreso autorizara al presidente del momento a emitir la proclamación anual para celebrar la Semana Nacional de la Herencia Hispana.

Ver más: Mexicanos en Charlotte celebran su “grito” de Libertad

Posteriormente, se extendió la duración a la celebración Hispana. Las fechas no son al azar, y esta importante fecha inicia el 15 de septiembre porque marca la celebración de Independencia de cinco países latinoamericanos. El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Nicaragua.

Al mismo tiempo, este periodo designado para la Herencia Hispana también es un renocimiento por la Independencia de México y Chile, el 16 y 18 de septiembre respectivamente.

National Hispanic Heritage Month reminds us that the American identity is a fabric of diverse traditions and stories woven together. This month, we thank the generations of Hispanic leaders who helped build this country and continue to fight for equity and justice.

— President Biden (@POTUS) September 15, 2022