Activistas rechazan posible colaboración de sheriffs con ICE

Raleigh, NC.- Activistas que defienden a los inmigrantes en Carolina del Norte rechazaron el planteamiento de una eventual colaboración de los sheriffs con ICE, como impulsan legisladores republicanos, porque entre otras cosas llevaría a un exceso de vigilancia policial en comunidades latinas.

Un Comité Judicial de la Cámara de Representantes votó a favor del proyecto de ley de HB 10, que es similar a legislaciones vetadas por el gobernador demócrata Roy Cooper en ocasiones anteriores.

El planteamiento es que los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sean notificados cuando una persona acusada de estar ilegalmente en Estados Unidos haya sido detenida.

“El proyecto de ley requeriría que cualquier persona acusada de un delito penal y que sea objeto de una orden de detención sea llevada ante un magistrado o juez local. Ellos decidirían si emiten una orden de arresto del sospechoso. La retención daría a los agentes de ICE 48 horas para recoger al recluso”, indicó la agencia de noticias AP.

Las órdenes de detención no son verdaderas órdenes de arresto y, si se usan para detener a un recluso, podrían llevar a un litigio, dijo Ann Webb, de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Carolina del Norte.

El Comité Judicial aprobó el proyecto de ley en medio de discusiones y comentarios de residentes y activistas locales que AP reseñó.

El proyecto “erosionaría la seguridad de la comunidad al sembrar desconfianza en las fuerzas del orden”, dijo Webb al comité. Agregó que también expondría a los alguaciles y los condados a costosas demandas por violaciones constitucionales.

Por su parte, Bryanna García, de El Pueblo, criticó que se están mostrando prejuicios contra las familias inmigrantes al promover la legislación.

“La necesidad constante de obligar a los departamentos del alguacil a trabajar con ICE conducirá a un exceso de vigilancia policial en las comunidades latinas”, expresó.

“Es una vergüenza que necesitemos promulgar leyes para que un par de alguaciles deshonestos tengan el mandato de hacer su trabajo”, dijo Gil Pagan, líder de Hispanos Del Sur, que apoya el proyecto de ley.

La organización El Pueblo sostiene que la HB 10 funcionaría como proyectos de ley de “muéstrame tus documentos” y utilizaría a las fuerzas del orden público locales como una herramienta para ICE, desperdiciando los recursos del condado local y poniendo a miles de familias de Carolina del Norte en riesgo de deportación.

