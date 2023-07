Se está instalando el polémico «muro flotante» de Greg Abbott

Austin, TX.- El bautizado «muro flotante» es la última iniciativa del gobierno de Texas, liderado por Greg Abbott, que tiene el objetivo de evitar el cruce de inmigrantes indocumentados que atraviesan el río que separa a Estados Unidos de México.

Las boyas flotantes que conforman el «muro flotante» cuentan con casi un metro de diámetro y un revestimiento de púas. Esta herramienta anti migratoria es parte de la polémica operación «Lone Star».

Ver más: Tensa persecución de camión remolque con inmigrantes

El pasado viernes 7 de julio el gobernador de Texas anunció que, «Hoy comienza la instalación de una nueva barrera marina». Este muro de boyas flotantes es parte de un plan que también busca el traslado masivo de migrantes a ciudades «santuario» de otros estados del país.

De este modo, parte del «muro flotante» fue descargado en la ciudad de Eagle Pass, Texas, que colinda con Piedras Negras, México. Además, hay que considerar que el río cubre la mitad este de los 3.000 km de frontera compartida con México.

The State of #Texas is taking historic action under Gov. @GregAbbott_TX’s Operation Lone Star to secure the border. Installation of the marine barrier began today in #EaglePass. The marine barrier will deter unlawful crossings & human smuggling, & prevent the loss of life due to… pic.twitter.com/4PYy25RDFr

— Chris Olivarez (@LtChrisOlivarez) July 10, 2023