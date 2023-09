Juez ordenó mover las boyas flotantes antiinmigrantes instaladas en Texas

Austin, TX.- El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, David Ezra, el miércoles 6 de septiembre, emitió una orden para mover las boyas flotantes que conforman una barrera antiinmigrantes sobre el Río Grande, para evitar el cruce ilegal por la frontera entre Estados Unidos y México.

La orden preliminar en Austin del juez Ezra, requiere que Texas reubique las boyas, que actualmente están cerca de la ciudad de Eagle Pass. El destino de las boyas sería un terraplén en el lado texano del río y tendría un plazo de aproximadamente una semana.

Es decir, la barrera flotante antiinmigrante debería moverse antes del 15 de septiembre. De este modo, la administración Biden alegó que la barrera de 305 metros (1.000 pies) interrumpe ilegalmente la navegación. Además, fue instalada sin el permiso de la U.S. Army Corps of Engineers.

Este fallo es un revés para el controversial gobernador de Texas, Greg Abbott, que ha sido acusado de ser muy indulgente con la seguridad fronteriza. Iniciativas que son respuestas a la abrupta llegada de inmigrantes que cruzan ilegalmente a Estados Unidos.

Statement from the Office of the Governor on today's court ruling by the U.S. District Court for the Western District of Texas. pic.twitter.com/09pfq1UcQe

— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) September 6, 2023