Eric Adams sobre la inmigración masiva, «va a destruir a Nueva York»

Nueva York, NY.- Eric Adams, alcalde de Nueva York considera que la inmigración masiva en los últimos 12 meses, «va a destruir a Nueva York», en su último llamado, el miércoles 6 de septiembre, para solicitar que el gobierno federal se involucre con el fin de controlar el flujo migratorio.

En esta declaración, Adams destacó que, «Nunca en mi vida he tenido un problema al que no le viera un final. No veo un final para esto. Este asunto va a destruir a Nueva York». En este sentido, Adams recordó que llegan al menos 10.000 inmigrantes mensualmente.

«Gente de todo el mundo está decidida a pasar por la parte sur de la frontera y entrar a la ciudad de Nueva York», prosiguió Adams en la reunión en el Ayuntamiento. Reiteró que de continuar la situación para el 2024, NYC enfrentará un déficit de $12.000 millones.

Esta situación de déficit obligaría a reducir los servicios que se brindan a las comunidades de los cinco condados.

