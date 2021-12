Border Patrol en Texas interceptó 301 migrantes en dos días

Austin, TX.- La U.S. Customs and Border Protection (CBP) declaró este martes que los Agentes de la Patrulla Fronteriza de la Estación de Fort Brown, interceptó a varios grupos de migrantes en un lapso de 48 horas donde sumaron 301 migrantes detenidos.

Asimismo, la agencia informó en un comunicado que el 4 de diciembre los patrulleros divisaron a varias personas cruzando el Río Grande, cerca de Brownsville, Texas.

Ver más: México supera sus propias cifras en detenciones y deportaciones

De esta manera, mientras los agentes examinaban al primer grupo de 76 migrantes, otros tres grupos aparecieron procedentes del Río Grande. Con esto, los cuatro grupos totalizaban 161 personas; 94 adultos solos, 66 miembros de familias y un menor no acompañado.

Según el comunicado oficial, aseguró que en estos primeros grupos más de la mitad eran originarios de Venezuela y Colombia. Al día siguiente, agentes de la Estación Fort Brown detuvieron otro gurpo de 140 migrantes; 76 adultos solos y 64 miembros de familias.

Big Bend Sector Agents working in Big Bend National Park and agents from Alpine Station, with the assistance of NPS apprehended a group of over 40 undocumented non-citizens, the majority from Venezuela. Subjects were transported to the Alpine Border Patrol Station. #GreatWork pic.twitter.com/Sa4C1QpBHB

— Chief Patrol Agent Sean L. McGoffin (@USBPChiefBBT) December 7, 2021