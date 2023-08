Sitio web dedicado a Sixto Rodríguez confirmó su muerte

Los Ángeles, CA.- El famoso cantautor estadounidense de origen mexicano, Sixto Rodríguez que inspiró al documental merecedor del Oscar «Searching for Sugar Man», murió el martes 8 de agosto a sus 81 años de edad, según confirmó un sitio web enfocado al artista el miércoles 9 de agosto.

El cantautor nació en Detroit el 10 de julio de 1942. Sin saberlo, la música de Rodríguez se volvió un himno en Sudáfrica. Aquí su música era el contexto musical de la lucha contra el apartheid que sacudió al país en la década de 1970.

El artista escribió y cantó sobre las duras calles de su ciudad natal, Detroit en 1970. Convirtiéndose para muchos en un cantante a la altura de Bob Dylan. Muchas de sus letras hablaban de las personas sin hogar, trabajadores pobres y más vulnerables que iban enmarcadas en un timbre de voz rasposamente conmovedora.

Entre su discografía más popular resaltan las canciones, «Street Boy», «Inner City Blues» y «Cause». Estas cuentan la historia de una sociedad en declive con traficantes de drogas en las esquinas. Cómo suele pasar, sus álbumes «Cold Facts» y «Coming from Reality» de la década de 1970 no tuvieron éxito comercial en Estados Unidos.

