Policías admitieron enviar mensajes racistas en contra Meghan de Sussex

Londres, Inglaterra.- Cinco ex agentes de la City of London Police admitieron, el jueves 7 de septiembre, haber enviado mensajes racistas, extremadamente ofensivos por medio de la app de mensajería WhatsApp, sobre Meghan de Sussex, y otros miembros de la familia real.

Estos cinco agentes de policía, ya retirados, fueron señalados en una investigación del programa Newsnight de la BBC. Esta investigación descubrió que los hombres enviaron los mensajes entre agosto de 2018 y septiembre de 2022.

Tres de los mensajes mostraron comentarios racistas sobre la misma Meghan, su madre que es afrodescendiente y de su padre que es de raza blanca. Entre estos mensajes, había un mensaje que incluía una foto de la difunta reina Isabel y su esposo, el príncipe Felipe.

Otros mensajes hacían referencia al hijo mayor y el heredero de Carlos, el príncipe William y su esposa Kate, junto con Rishi Sunak, el primer primer ministro afrodescendiente de Gran Bretaña.

These are the racist old white men👇 Utterly disgusting! Not the first UK racists bunch to be prosecuted though. And the UK establishment,media & Royal Family want us to believe that they received Meghan with open arms & that she didn't leave bcs of their racist treatment of her. pic.twitter.com/AmQBeghKNi

— SussexNewChapter -The Original (@SussexReal) September 7, 2023