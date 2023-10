Día Nacional del Gato: Consejos para proteger la vida de las mascotas

Houston, TX.- La organización con sede en Texas, Best Friends Animal Society celebra el Día Nacional del Gato el domingo 29 de octubre, y aprovecha para informar a los amantes de las mascotas cómo salvar las vidas de los felinos en los albergues y comunidades.

De acuerdo a datos de la institución, alrededor de 569 gatos son sacrificados diariamente en los albergues de Estados Unidos.

Todas las comunidades pueden ayudar a salvar estas vidas. Si quiere saber cómo hacer que todos los albergues del país dejen de sacrificar cada vez más mascotas, para ganar más espacio, puede seguir las siguientes recomendaciones.

En todos los albergues de Estados Unidos hay gatos para todos los gustos y estilos de vida. Por ejemplo, para las familias que deseen ampliar sus miembros con un gato, la adopción es la mejor opción.

Adoptando no solo estará salvando una vida, sino que ayudará a evitar el sacrificio por espacio en el albergue. Hay que recordar que los gatos son muy sociables, por lo que se sugiere adoptar un par para que se hagan compañía, que beneficiaría sus comportamientos.

