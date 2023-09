Coleccionista tiene 43 autos de películas famosas como «Drive» y «Batman»

París, Francia.- El Movie Cars Central de Galiegue es un gran hangar con una exclusiva colección de 43 autos antiguos, originales o réplicas, que han aparecido en películas famosas pertenecen al ex comerciante de automóviles Franck Galiegue, de 39 años en Étrechy, a 50 kilómetros al sur de París.

El ex comerciante Galiegue, empezó a coleccionar coches a los 21 años, reconoció que su mejor auto de colección es uno de los Chevrolet Chevelle Malibú de los años 70′ que Ryan Gosling condujo en la película de acción de 2011 «Drive».

En cuanto a esto Galiegue precisó, «A menudo tienen varios coches de repuesto en las películas, ya que hacen acrobacias y rompen algunos. En este caso, utilizaron tres: uno quedó completamente destruido y sólo quedan dos: este y el otro, que es propiedad de Ryan Gosling y conduce en Los Ángeles».

Movie Cars Central de Galiegue en París, alquila autos antiguos de colección de películas famosas como, «Rápidos y Furiosos», «Drive» y «Batman»

El Chevrolet Chevelle Malibú que apareció en «Drive» no se puede alquilar. Sin embargo, la operación Movie Cars Central de Galiegue ofrece a los visitantes alquilar al menos 10 modelos de autos antiguos por una vuelta.

En cuanto a esto, Galiegue añadió, «Quería hacer algo parecido a un museo, pero debe ser un ser vivo, para que la gente pueda conducir los coches, ya sea aquí en nuestro terreno o incluso en la carretera».

Uno de estos autos de colección de París de alquiler es un DeLorean. Lo único que tiene este auto es que fue modificado para parecerse al famoso auto de «Regreso al futuro» de 1985.

Por si fuera poco, este centro de autos de colección, posee dos Batimóviles, incluida una réplica de Batman de 1989 dirigida por Tim Burton. Además cuenta con un Ford Gran Torino de la serie Starsky & Hutch y el Ferrari 398 GTS de Magnum.

Esta colección no podía dejar por fuera a la taquillera «The Fast and the Furious«. De esta película Galiegue tiene 12 vehículos, de los cuales ocho son originales.

