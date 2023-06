¿Tiene dólares en Binance? retírelos antes del 13 de junio

Nueva York, NY.- La nueva plataforma de criptomonedas mundial, Binance anunció el jueves 8 de junio, que dejará de aceptar dólares en sus transacciones, luego de que los bancos de Estados Unidos le comunicaron que no podrán ofrecer soporte.

Esta medida anunciada por Binance llega luego de la United States Securities and Exchange Commission (SEC), demandara a esta empresa por violar una lista de medidas. Además, de supuestamente pedir a un juez la congelación de sus activos en Estados Unidos.

En conclusión, la división de Estados Unidos de Binance ya no aceptará dólares, a partir de ahora, para la compra de criptomonedas. De hecho, recomienda a los usuarios de Binance que retiren sus dólares antes del 13 de junio, ya que puede haber retrasos en transacciones.

A través de su cuenta en Twitter, Binance explicó que los bancos confesaron que se están preparando para paralizar los canales de retirada de dólares desde Binance.

En un comunicado, Binance responsabilizó de todo esta situación a la SEC. La acusación denunció una supuesta, «campaña ideológica contra la industria de los activos digitales». Además usó, «tácticas extremadamente agresivas e intimidatorias».

