Tendencia de precios de facturas de calefacción en los hogares este invierno

Nueva York, NY.- Millones de consumidores estadounidenses gastarán más o menos lo mismo que en 2022 en las facturas de calefacción, pero todo dependerá del lugar dónde vivan y qué tipo de combustible usen, según publicó la U.S. Energy Information Administration (EIA).

La EIA pronostica que el 46% de los hogares de Estados Unidos que utilizan gas natural como principal combustible para calefacción gastarán menos este invierno. Incentivado por los bajos precios del gas.

En vista de que se espera que las temperaturas en el oeste de Estados Unidos sean más cálidas que el invierno anterior, la EIA proyectó que los hogares de la costa oeste, pagarán menos. Independientemente, del combustible este invierno no será tan frío como el del año pasado.

Por ejemplo, los hogares que se calientan con gas y que están en la costa este, representan un total del 56% de todos los hogares de Estados Unidos.

We expect U.S. households that heat with #naturalgas or are in the West will spend less on heating costs this winter than last winter. #STEO

Costs for households heating with #propane and #electricity are likely to remain relatively flat.

➡️ https://t.co/omAfuxyJUU pic.twitter.com/Q6zJ4DvYkM

— EIA (@EIAgov) October 11, 2023