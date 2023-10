Billetes de dólar mal impresos pueden costar hasta $150.000

Washington, DC.- Algunos coleccionistas están pagando hasta $150.000 por billetes de un dólar que estén mal impresos, supuestamente porque fueron emitidos de manera legítima y tomaron un fuerte carácter en el mundo numismático por lo general en Sudamérica, Estados Unidos.

Actualmente, los errores y particularidades en algunas monedas y billetes despiertan la curiosidad entre los coleccionistas. En particular porque le pueden añadir un valor al ejemplar en el mercado de la numismática.

Supuestamente, la U.S. Bureau of Engraving and Printing cometió el error de impresión entre los años 2014 y 2016. Se imprimieron dos series de 6.4 millones de ejemplares cada una.

El error radica en la circulación de 6.4 millones de pares de billetes con números de serie idénticos. Lo que genera mayor intriga es que solo se han encontrado nueve de estos pares.

Por ejemplo, en Estados Unidos hay un grupo de entusiastas que están en la constante búsqueda de ciertos billetes de un dólar gracias al singular error de impresión. Los mismos pueden cotizarse entre los $20 y hasta los $150.000.

Cómo identificar estos billetes de dólar mal impresos

Los singulares billetes de dólar deben tener impresa la leyenda «Series 2013» , el sello de la Federal Reserve Board (Fed) (la letra B), está ubicado a la izquierda de la imagen de George Washington.

El número de serie está entre los rangos B00000001* a B00250000* o B03200001* a B09600000* . Al final de cada seguidilla de números debe aparecer una estrella o asterisco.

Adicionalmente, solo uno de este par de estos billetes tiene el sello que dice «FW». Este dato precisa que fue impreso en la planta de Texas, mientras que el otro no tiene ninguna identificación de dónde fue impreso.

Finalmente, estos ejemplares de billetes de dólar con errores de impresión han creado gran interés entre los coleccionistas. Encontrar estos raros billetes de dólar genera cierta obsesión y fascinación, lo que lleva a los coleccionistas a pagar altas sumas de dinero.

