Subirán los precios de combustibles por decisión de la OPEP+

Viena, Austria.- La alianza de la OPEP+, encabezada por Rusia y Arabia Saudita, anunció su decisión desde Viena de reducir el bombeo de petróleo del mundo a dos millones de barriles diarios, suponiendo el mayor recorte de petróleo desde mayo de 2020 en un contexto de pandemia.

Pese a que los precios internacionales del petróleo amanecieron este miércoles a la baja, apenas se supo de la esta decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+), los precios se dispararon apuntando a un cierre en máximos de tres semanas.

Amir Hossein Zamaninia, viceministro de Petróleo de Irán fue quien confirmó esta decisión al término de una conferencia ministerial en Viena. La decisión empezará a correr a partir de noviembre, y las diez naciones productoras aliadas se ajustarán a esta decisión.

Esta decisión de la OPEP+, palabras más palabras menos, repercutirá en el incremento de los precios del petróleo. Debido a que esta alianza abarca cerca de la mitad del suministro mundial de petróleo.

