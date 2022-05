Pronóstico de los precios de vehículos usados en EE. UU.

Washington, DC.- Los precios de vehículos usados en Estados Unidos están bajando, luego de alcanzar precios récord en el mes de enero, según explicó la firma especializada Cox Automotive.

Para el mes de enero, los precios de venta al por mayor de vehículos usados fueron 6.4% inferiores a los de enero. Pero, incluso con la reducción de los últimos meses, en abril fueron un 16.4% superiores al mismo periodo de 2021.

Ver más: Inflación Salarial gracias a renuncias récord en EE. UU.

En este sentido, estos precios de vehículos usados contribuyeron al aumento de la inflación en Estados Unidos, por primera vez en los últimos 20 años. Así lo precisó la U.S. Bureau of Labor Statistics Latest Numbers (BLS).

Por el momento, las furgonetas son los vehículos que más han aumentado su precio en los pasados 12 meses, subió un 29.9% a abril del 2021. Siguen los precios de los compactos con un incremento del 20.3%, mientras que las Pickup subieron solo un 0.3% en el mismo periodo.

Our team released the latest Manheim Used Vehicle Value Index this morning. Thanks to seasonal adjustments, the @Manheim_US index declined in April. The numbers are here: https://t.co/jZLtfspa7j

— Cox Automotive (@CoxAutomotive) May 6, 2022