La tasa de inflación en Estados Unidos cayó en mayo

Washington, DC.- La U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) publicó que la tasa interanual de inflación en Estados Unidos cayó, en el mes de mayo, por undécimo mes consecutivo, ubicándose en el 4%, lo que se traduce en nueve décimas menos que en abril.

Este indicador económico de mayo, es el segundo descenso más fuerte desde que empezó a bajar en julio de 2022. De hecho, el 4% es la cifra más baja desde marzo de 2021.

La BLS publica estos datos justo el día que arranca la reunión de los miembros del Federal Open Market Committee (FOMC). Esta reunión es muy importante para la economía, ya que aquí es donde se decide si los tipos de interés suben o se pausan.

De manera que, para el mes de mayo el Índice de Vivienda fue de nuevo, el sector que más sumó al aumento mensual de todos los artículos, con un incremento de seis décimas. En una perspectiva interanual, creció el 8% con respecto al año pasado.

Great news: Today’s inflation report shows annual inflation is now at the lowest level since March 2021, and less than half of what it was last June.

This is giving families real breathing room. pic.twitter.com/l5k3B9WU2t

— The White House (@WhiteHouse) June 13, 2023