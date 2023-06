El discurso «populista» de Biden desde Pennsylvania

Philadelphia, PA.- La carrera presidencial de Joe Biden para mantenerse en The White House para el 2024, inició con un mitin en el estado clave de Pennsylvania donde pronunció un discurso que fue calificado como «populista» por la prensa local.

Parte de la narrativa se centró en la economía frente a una multitud compuesta por movimientos sindicales, recordando que las políticas de su administración crearon empleos que a su vez ha impulsado a la clase media.

De hecho, parte del discurso de Biden en Pennsylvania sentenció, «los millonarios y las grandes corporaciones paguen su parte justa», haciendo referencia a los impuestos.

Al mismo tiempo, el presidente del país resaltó el amplio paquete climático, fiscal y de atención médica que promulgó en 2022. El mismo que disminuyó el costo de los medicamentos recetados; las primas de seguros.

Tune in as I provide an update on his Administration’s work to aid I-95 reconstruction efforts. https://t.co/IRCloTDfjb

— President Biden (@POTUS) June 17, 2023