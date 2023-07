Grandes noticias sobre la tasa de inflación de Estado Unidos

Washington, DC.- La U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) informó que la tasa de inflación en Estados Unidos se niveló a cifras previas a la pandemia por el covid-19, cuando se ubicó en el mes de junio en 3%, el nivel más bajo desde el 2020 y manteniéndose en el último año en descenso.

No obstante, en términos mensuales los precios de consumo se elevaron dos décimas con respecto al mes de mayo. Pero, la inflación del país ha bajado consecutivamente durante los últimos 12 meses desde que en junio de 2022 llegará a 9.1%, el récord de los últimos 40 años.

Frente a la inusual tasa de inflación experimentada por Estados Unidos, la Reserva Federal (Fed) aplicó varias subidas de los tipos de interés. Al mismo tiempo, el abaratamiento de la energía ha permitido que el indicador económico de la inflación se nivele al dato más bajo en dos años.

De acuerdo con la BLS, los precios de la energía cayeron en 12 meses el 16.7%. Al tiempo que los precios de los alimentos subieron el 5.7% en ese mismo intervalo de tiempo.

Unemployment rate 3.6 percent in June 2023, little changed since May https://t.co/9SXKN4cQbS #BLSdata pic.twitter.com/9oplq0D1bl

— BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) July 12, 2023