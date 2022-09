EE. UU., evalúa la creación de un Banco Central de criptomonedas

Washington, DC.- El gobierno de los Estados Unidos se encuentra estudiando la opción de la creación de un Banco Central de criptomonedas, haciendo un llamado a la Federal Reserve Board (Fed), a seguir estudiando y experimentando sobre el asunto.

Así lo expresó un comunicado La Casa Blanca, que además dejó claro que la administración Biden lanzará un grupo de trabajo integrado por distintas agencias. El propósito es apoyar los esfuerzos de la Fed.

De esta manera, también se está considerando las implicaciones de crear una nueva moneda digital que esté respaldada por el Banco Central.

El presidente Biden, para el mes de marzo, ordenó estudiar la creación de una moneda digital estadounidense. Lógicamente respaldada por la Fed.

