Wellington, Nueva Zelanda.- La U.S. Women’s National Team no ha dado su mejor actuación esta Copa Mundial Femenina 2023, según confesó el seleccionador Vlatko Andonovski, el jueves 27 de julio luego de empatar 1-1 contra la selección de Holanda.

La selección estadounidense se salvó de la vergüenza con una anotación de cabeza de la co-capitana, Lindsey Horan. De esta manera, el equipo logró empatar a 1 el partido en su segundo partido del torneo en Wellington.

Históricamente, este es el primer empate de la Copa del Mundo para Estados Unidos desde que igualó con Suecia 0 por 0 en el torneo de 2015.

En declaraciones a los periodistas el entrenador Andonovski comentó que en, «la primera mitad, les permitimos tomar el control del ritmo y ralentizarlo mucho más de lo que queríamos».

It ends in a stalemate at Wellington Regional Stadium. 🤝 #BeyondGreatness | #FIFAWWC

El primer partido de Estados Unidos en el torneo derrotó a Vietnam 3 goles por 0. De este modo, estaría empatando con Suecia en el primer lugar del Grupo E.

Eight days into the #FIFAWWC, and the energy from the fans has been incredible 👏

The atmosphere in the stands continues to be inspiring ❤️#FootballUnitesTheWorld pic.twitter.com/n2ur3jJWPT

— FIFA (@FIFAcom) July 27, 2023