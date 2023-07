Tres jugadores de la NFL suspendidos por el resto de la temporada

Washington, DC.- Tres jugadores fueron suspendidos por el resto de la temporada 2023 de la NFL, por apostar en juegos de la liga según un comunicado del jueves 27 de julio, aunque podrán solicitar su reincorporación finalizada la campaña.

Los jugadores en cuestión son: Isaiah Rodgers y Rashod Berry de los Indianapolis Colts y el agente libre Demetrius Taylor.

Tras el comunicado de la NFL donde se anunció las suspensiones, los Indianapolis Colts, decidieron cortar relaciones con el ala defensiva Berry, y el esquinero Rodgers.

Chris Ballard, gerente general de los Colts expresó comentó, «Hemos realizado los siguientes movimientos en la lista como consecuencia de la determinación de que estos jugadores violaron la política de apuestas de la liga».

