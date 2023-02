Qatar envía alojamientos del Mundial a víctimas del terremoto en Turquía y Siria

Doha, Qatar.- El organizador del pasado Mundial de Fútbol Qatar 2022 donde Argentina de Lionel Messi ganó su tercera Copa Mundial, donó los alojamientos portátiles utilizadas en la mayor fiesta del fútbol del mundo, para las zonas más golpeadas por el terremoto que afectó parte de Turquía y Siria.

Un funcionario precisó que ya este domingo zarpó un barco con las primeras 350 unidades con destino hacía Turquía. En el mismo orden de ideas, el Fondo para el Desarrollo de Qatar se comprometió a enviar 10.000 unidades de vivienda móviles a las zonas afectadas por los terremotos.

En este sentido, el funcionario explicó, «En vista de las necesidades urgentes en Turquía y Siria, hemos tomado la decisión de enviar nuestras cabañas y caravanas a la región, brindando el apoyo inmediato y muy necesario a la gente de Turquía y Siria».

Por el momento, las autoridades han confirmado hasta ahora unas 36.000 réplicas tras el terremoto de 7.8 en las escala de Richter. Se cree que está cifra seguirá en ascenso porque los trabajos de rescate a supervivientes pasó a proporcionar refugio, alimentos y atención psicológica.

شاهد|| إرسال الدفعة الأولى من البيوت المتنقلة لإيواء المتضررين من زلزال تركيا و سوريا و دعم سبل عيشهم

Watch || The first batch of mobile homes is being deployed as shelters for people affected by Türkiye and Syria earthquake, to support their livelihood#زلزال_سوريا_وتركيا pic.twitter.com/jYUM20pmed

— Qatar Fund For Development صندوق قطر للتنمية (@qatar_fund) February 13, 2023