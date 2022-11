Now in blue: Charlotte Knights se renueva

Charlotte, NC.- Charlotte Knights renueva su marca con el lanzamiento de un nuevo conjunto de logotipos y camisetas para la próxima temporada.

«Mientras nos preparamos para ingresar a nuestro décimo año en la ciudad de Charlotte, pensamos que era el momento adecuado para hacer una conexión aún más fuerte», dijo el gerente general de los Knights, Rob Egan.

El equipo filial Triple A de Chicago White Sox dio a conocer el nuevo logotipo principal, un nuevo logotipo en la gorra de local/visitante y un logotipo alternativo en el casco.

Además, Charlotte Knights reveló tres camisetas nuevas (local, visitante y suplente), tres gorras nuevas en el campo y una nueva identidad adecuada para la Ciudad Reina.

