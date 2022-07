Charlotte FC derrotó a un gigante europeo en su fortaleza

Charlotte, NC.- Charlotte FC hizo valer la fortaleza del Bank of America Stadium para derrotar al Chelsea en penales tras igualar 1-1 en los 90 minutos. De pretemporada en Estados Unidos, el gigante europeo se encontró con un firme equipo debutante en la MLS.

The Crown luchó hasta el final y tuvo entre los protagonistas a un joven latino de la academia, que consiguió un penal en las postrimerías del partido que significó la igualdad y el pase a la definición desde los doce pasos.

La expectativa por el encuentro era enorme. Por primera vez The Crown enfrentaba a un rival europeo que además tiene una plantilla plagada de estrellas.

The 16-year-old earns the pen ✅

Ríos buries it ✅

Chills ✅ pic.twitter.com/9W4ZVO0ZPq — Charlotte FC (@CharlotteFC) July 21, 2022

El juego comenzó como se esperaba. Chelsea estaba más adelantado en sus líneas y llegaba con más peso al área rival; sin embargo, no lograba concretar un disparo de peligro directo al arco.

Ver más: Charlotte FC recibe al Chelsea en el Bank of America Stadium

La primera ocasión clara la tuvieron los de casa. Al minuto 19 Karol Świderski por poco abre el marcador tras cabecear con dificultad un centro desde la izquierda.

La primera anotación llegó al minuto 31 por parte de Christian Pulisic. El estadounidense del gigante europeo recibió el balón tras un remate desviado y batió al guardameta Kristijan Kahlina.

Charlotte FC - Chelsea 1 de 13

Los visitantes pudieron ampliar la ventaja, pero una gran actuación de Kahlina desviando con el pie un tiro de Michy Batshuayi lo impidió.

Gigante europeo en Charlotte

El Bank of America Stadium estaba siendo testigo de un encuentro con gran ritmo a pesar de que una tormenta retrasó una hora el inicio. En total 52.673 fanáticos estaban alentando al equipo, y también admirando a las estrellas del fútbol mundial.

Charlotte FC no se intimidó por el poderoso rival. En su casa ha tenido sus mejores actuaciones en su temporada de estreno en la Major League Soccer.

Ahora, tenía 45 minutos para buscar la igualdad. A los seis minutos de iniciar el segundo tiempo, sin embargo, una jugada enredada en la media luna casi sorprende a Kahlina. El portero sacó in extremis cuando el balón se dirigió por encima de él tras un despeje de la defensa que rebotó en Ethan Ampadu.

Ver más: ¡Oficial! Charlotte FC recibirá a club de la Premier League

Ningún equipo renunció al ataque, pero faltaba la definición.

Fue un partido con muchos cambios en el marco de la FC Series debido a su carácter preparatorio para el gigante europeo. Su reciente fichaje, la estrella Raheem Sterling, proviente de Manchester City, hizo su debut con la nueva camiseta.

BTW, tonight Daniel Ríos scored a Panenka penalty on one of the world's best keepers in Édouard Mendy. Not gonna lie, 𝙥𝙧𝙚𝙩𝙩𝙮 𝙗𝙤𝙡𝙙 🔥#FCSeries #CFCCHE pic.twitter.com/lFGxvzaYlV — FC Series (@FC_series) July 21, 2022

El entrenador de Charlotte FC, Christian Lattanzio, también movió sus fichas e ingresó a Brian Romero, un joven de origen latino de 16 años que pertenece a la academia de The Crown.

Romero, llamado este año a la selección Sub-17 de Estados Unidos, se coló en el área al minuto 90 y su disparo impactó en la mano de un defensor. El joven latino consiguió una pena máxima y sus compañeros lo abrazaron y festejaron como un gol. El penal lo transformó Daniel Ríos, elegido el más valioso del partido.

Definición desde los penales

Sin tiempo para más, el partido se definió desde los doce pasos. Ríos comenzó la tanta a lo Panenka. También convirtieron por Charlotte FC Christian Makoun, Anton Walkes, Joseph Mora y Kamil Jóźwiak.

🇺🇸🥰 @cpulisic_10 just signed the jerseys of every single person waiting for him. A man of the people. #FCSeries #CFCCHE pic.twitter.com/oCjYiQbp6U — FC Series (@FC_series) July 21, 2022

La tanda de penales terminó 5-3. Conor Gallagher fue el único en fallar en ambos equipos. Envió la pelota suave, al centro y a las manos de Pablo Sisniega, quien entró en sustitución de Kahlina.

Chelsea, equipo de la primera parte: Mendy; James, Thiago Silva, Emerson; Hudson-Odoi, Jorginho (c), Kovacic, Alonso; Ziyech, Poetas, Pulisic.

Chelsea, equipo de la segunda parte: Mendy; Chalobah, Colwill, Sarr; Kenedy, Gallagher, Hermano, Chilwell; Monte, Havertz, Sterling.

Charlotte FC, equipo inicial: Lindsey, Corujo, Sobocinski, Fuchs (c), Bronico, Bender, Ruiz, Gaines, Swiderski, Reyna.

Charlotte FC, cambios en la segunda parte: (Sisniega 76); Afful (Santos 82), Walkes, Makoun, Mora, Jones (Hegardt 82), McNeill (Alcivar 76), Jozwiak, Shinyashiki, Ríos, Vargas (Romero 89).

Video: Charlotte FC vence en penales a Chelsea