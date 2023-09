Fanático expulsado del US Open Tennis por decir, «frase de Hitler más famosa»

Nueva York, NY.- Los organizadores del US Open Tennis Championship 2023 informaron la expulsión de un aficionado del estadio Arthur Ashe, el martes 5 de septiembre, luego de que el tenista alemán Alexander Zverev, se quejara de que el fan había usado «la frase de Hitler más famosa que existe».

El tenista número 12, Zverev durante su partido de cuarta ronda, puntualmente cuando estaba sacando en el cuarto set se detuvo. Se aproximó al juez de silla, James Keothavong para llamar la atención sobre lo ocurrido.

El tenista alemán se quejó, «Acaba de decir la frase de Hitler más famosa que existe en este mundo». La queja del tenista alemán fue en un estado de rabia e indignación, donde remató su queja al juez Keothavong, diciendo «Esto es inaceptable. Esto es increíble».

La acción inmediata del juez de silla fue girarse y pedir que se identificara al fanático. No obstante, no se acercó, lo que lo llevó a instar a los otros fanáticos a ser justos y mostrar respeto a los dos tenistas.

